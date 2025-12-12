La Asociación Bebés Robados Huelva organiza una quinta jornada de recogida de ADN

La Asociación Bebés Robados Huelva celebrará este 15 de diciembre su quinta jornada de recogida de muestras de ADN en el espacio municipal La Gota de Leche, reafirmando su compromiso con las familias que sospechan haber sido víctimas del robo de bebés en la provincia. La convocatoria se enmarca en las actuaciones que la entidad impulsa desde las exhumaciones realizadas el pasado mes de agosto en el Cementerio de La Soledad, donde se recuperaron restos óseos de las fosas comunes, un avance crucial para la búsqueda de verdad y reparación.

“Cada muestra que recogemos es un paso más hacia respuestas que nunca llegaron, hacia historias que merecen ser conocidas y vidas que merecen ser reparadas”, señalan desde la asociación. El objetivo central de esta nueva jornada es facilitar la comparación genética entre los restos recuperados y las muestras aportadas por familiares, con el fin de reconstruir historias interrumpidas y ofrecer certezas a quienes llevan décadas buscando.

La recogida de muestras estará coordinada por la propia Asociación Bebés Robados Huelva, en colaboración con el Laboratorio de la Universidad de Granada, responsable de los análisis genéticos que permitirán la identificación de perfiles y, potencialmente, el reencuentro con la verdad biológica.

La entidad hace un llamamiento directo a todas aquellas personas adoptadas o inscritas como biológicas que mantengan dudas sobre sus orígenes: “No dejéis pasar la oportunidad de recuperar vuestra historia. Vuestros padres vivieron sus vidas como quisieron. Ahora os toca a vosotros elegir”.

La organización garantiza total confidencialidad y respeto a la privacidad en todo el proceso, consciente de la sensibilidad y la carga emocional que acompañan estas búsquedas.