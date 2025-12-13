La Policía Local reforzará los controles de alcohol y drogas en Huelva durante las fiestas navideñas

La Policía Local de Huelva intensificará los controles de alcohol y drogas en la ciudad con motivo de las fiestas navideñas, dentro de una campaña especial que se llevará a cabo en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT). La actuación se desarrollará de manera intensiva entre los días 15 y 21 de diciembre en todo el término municipal y se mantendrá activa, a nivel local, durante todo el periodo navideño.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos derivados del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes al volante, especialmente en unas fechas en las que aumentan los desplazamientos y las celebraciones. Los controles se instalarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, tanto en vías principales como en zonas de acceso y salida.

Desde el Ayuntamiento se subraya la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, la Policía Local reafirma su compromiso con la prevención de accidentes y la protección de conductores y peatones, sumándose un año más a esta campaña impulsada por la DGT.

Las autoridades recuerdan que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas supone un grave riesgo para la seguridad y apelan a la responsabilidad de los conductores para disfrutar de unas fiestas seguras.