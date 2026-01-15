La Universidad de Huelva se suma a la condena de CRUE por la intervención militar en la Universidad de Birzeit

La Universidad de Huelva se ha sumado al comunicado emitido por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) en el que se expresa una firme condena por la intervención militar registrada el pasado 6 de enero en la Universidad de Birzeit, en Cisjordania.

Según recoge el texto, durante esa jornada se produjo una actuación del ejército israelí en el campus universitario mientras se desarrollaba la actividad académica, unos hechos que, de acuerdo con la información disponible, se saldaron con personas heridas. La CRUE manifiesta su profunda preocupación por este suceso y alerta de las graves consecuencias que este tipo de acciones tienen sobre el derecho a la educación y el normal funcionamiento de las instituciones universitarias.

Desde la Conferencia de Rectores se recuerda que las universidades son espacios esenciales para el desarrollo del conocimiento, la educación superior y el ejercicio de la libertad académica. Cualquier intervención que altere por la fuerza su actividad supone, según el comunicado, una amenaza directa a los principios que sustentan la misión universitaria a nivel internacional.

Asimismo, la CRUE subraya que la protección de los espacios educativos y de las personas que los integran está recogida en el marco del derecho internacional, insistiendo en la necesidad de garantizar la seguridad, la integridad y la autonomía de las universidades, independientemente del contexto político o de conflicto en el que se encuentren.

El comunicado expresa también la solidaridad con la Universidad de Birzeit, así como con su estudiantado, profesorado y personal, trasladando su apoyo a todas las personas afectadas por estos acontecimientos. Del mismo modo, se reafirma el compromiso de las universidades españolas con la defensa de la educación superior como bien público, la cooperación académica internacional y los valores de paz, respeto a los derechos humanos y convivencia que deben regir la vida universitaria.

Con su adhesión a este posicionamiento, la Universidad de Huelva reafirma su respaldo a estos principios y su rechazo a cualquier acción que ponga en riesgo la libertad académica y la seguridad de la comunidad universitaria.