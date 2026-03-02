Huelva y Adamuz sellan su hermanamiento tras el accidente ferroviario que unió a ambos municipios

La ciudad de Huelva y el municipio cordobés de Adamuz han formalizado este domingo su hermanamiento institucional en un acto cargado de emoción celebrado en el Espacio Santa Fe. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, han presidido una ceremonia que, según recoge el acta oficial, supone una “expresión institucional de amistad, gratitud y solidaridad entre ambos pueblos”.

El acuerdo nace del vínculo humano surgido tras el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz, que afectó a vecinos y vecinas de Huelva. Un episodio trágico que, lejos de separar, fortaleció la relación entre ambas localidades gracias a la respuesta solidaria y coordinada de instituciones y ciudadanía.

El hermanamiento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva el pasado 30 de enero de 2026 y por el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz el 19 de febrero del mismo año, culminando así un proceso institucional que da forma a un sentimiento compartido desde hace meses.

Tras la firma del acta, la alcaldesa onubense recordó a las víctimas y a sus familias, subrayando que “en la hora más oscura nació la hermandad más profunda”. Miranda agradeció la ayuda prestada desde el primer momento por el pueblo de Adamuz y destacó que este acuerdo “simboliza algo más que un trámite institucional, es un lazo emocional que nos une para siempre”.

En la misma línea, el alcalde de Adamuz señaló que este hermanamiento “no nace de un motivo festivo, sino de una experiencia compartida que marcó a nuestros pueblos”, y defendió que en los momentos más difíciles su municipio respondió “desde la cercanía y la humanidad”, dejando claro que “no hubo héroes, hubo personas ayudando a personas”.

Reconocimientos a la solidaridad institucional y ciudadana

Tras el acto formal, la alcaldesa de Huelva, acompañada por los tenientes de alcaldesa Felipe Arias, Francisco Muñoz y Adela de Mora, entregó reconocimientos a administraciones, entidades y profesionales que participaron en la atención a las víctimas y sus familias.

Entre los galardonados se encontraban distintas consejerías de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cuerpos y fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y de emergencias, hospitales de Córdoba y Huelva, así como colectivos sociales y ciudadanos a título individual que colaboraron en los momentos posteriores al accidente.

En representación de todos ellos tomó la palabra el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien destacó que este hermanamiento “va mucho más allá de lo institucional” y representa “lo mejor de Andalucía: la solidaridad entre su gente”.

El acto contó también con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades.

La ceremonia estuvo acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y la voz lírica de Isabel Garrido, que interpretaron el aria ‘O mio babbino caro’, de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, y ‘Alfonsina y el mar’, popularizada por Mercedes Sosa, poniendo el broche musical a un acto marcado por la memoria, el respeto y la unión entre dos pueblos hermanados por la solidaridad.