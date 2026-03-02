La app ‘Línea Verde’ suma más de 37.000 incidencias en 2025 y refuerza el mantenimiento de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado su apuesta por la aplicación municipal ‘Línea Verde’ tras cerrar 2025 con un incremento significativo de la participación ciudadana. En total, se han registrado 37.085 incidencias, lo que supone 2.882 más que en 2024.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Municipales, Mariló Ponce, ha subrayado que la herramienta se alinea con la política de escucha activa y colaboración ciudadana impulsada por el equipo de Gobierno. Según ha explicado, la aplicación permite agilizar las intervenciones municipales y dar respuesta eficaz a las demandas vecinales.

El 83,6% de las incidencias registradas durante el pasado año correspondieron al área de Infraestructuras y Servicios Públicos, que gestionó 31.041 requerimientos, de los cuales se han resuelto 27.320, lo que representa un 88% del total.

Entre las demandas más frecuentes destacan la recogida de muebles y enseres, con 4.464 avisos y un 99% de resolución; las relacionadas con limpieza, con 3.585 incidencias solventadas en un 95%; y las vinculadas a Parques y Jardines, con 3.369 comunicaciones y un 74% de respuesta positiva. También figuran reparaciones en la vía pública (2.932), recogida de cartón (2.682), basuras (2.675), mantenimiento de contenedores (2.013), alumbrado público (1.612), arquetas (1.328) y control de plagas (1.208), con porcentajes de resolución que oscilan entre el 87% y el 98% en la mayoría de los casos.

Además de canalizar incidencias, la plataforma ofrece recursos de educación ambiental y guías de buenas prácticas relacionadas con el uso del agua, la gestión de residuos, la energía, el transporte sostenible o la biodiversidad, con el objetivo de fomentar la concienciación ciudadana.

La aplicación, gratuita y disponible en Play Store y App Store, permite comunicar incidencias de forma sencilla mediante geolocalización automática y la posibilidad de adjuntar fotografías. Una vez enviada la notificación, el aviso es recibido por los técnicos municipales para su tramitación y resolución.