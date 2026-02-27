Ángel León protagonizará el I Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas en Huelva

El chef Ángel León será el encargado de pronunciar la ponencia principal del I Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas, que se celebrará el próximo 4 de marzo en Las Cocheras del Puerto de Huelva y reunirá a empresas, fundaciones e instituciones interesadas en promover un modelo empresarial más responsable y sostenible.

Conocido internacionalmente como el ‘chef del mar’, León abordará en su intervención, titulada ‘Mirar a la naturaleza con hambre’, cómo la creatividad, la innovación y el compromiso pueden convertirse en motores de transformación social y medioambiental.

El cocinero andaluz cuenta con cinco estrellas Michelin y tres soles Repsol entre sus cuatro restaurantes —Aponiente, Alevante, Filosofía y La Taberna del Chef del Mar— y es referente en sostenibilidad aplicada a la gastronomía. Su trayectoria destaca por la investigación en productos marinos poco explorados y por su apuesta por la economía circular, integrando excelencia culinaria, ciencia y respeto por el medio marino.

Tras la apertura institucional, el foro arrancará con una mesa redonda sobre el impacto real de la acción social, en la que participarán representantes de la Fundación Moeve, Fundación Emérita, Fundación Grupo AZVI, Sánchez Romero Carvajal, Aguas de Huelva, Fundación Atlantic Copper y Fundación Caja Rural del Sur.

El encuentro nace con la vocación de convertirse en un espacio de diálogo y reflexión sobre responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, compartiendo experiencias y casos de éxito que inspiren nuevas formas de liderazgo comprometido con el entorno.

Las personas y entidades interesadas en participar pueden obtener más información a través de la web andaluciacomprometida.com.