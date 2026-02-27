Consenso unánime para exigir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía inversiones en infraestructuras pendientes en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad una moción en la que reclama al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía una respuesta firme y coordinada para poner fin al déficit histórico de infraestructuras que arrastra la ciudad.

La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, denuncia que la falta de inversiones ha lastrado durante décadas el desarrollo económico, social y demográfico de Huelva. En el texto se señala especialmente la situación del ferrocarril, con líneas consideradas obsoletas y tiempos de conexión alejados de los estándares actuales, así como la necesidad de impulsar infraestructuras viarias estratégicas como la A-49, la H-30 y la H-31.

Además, la moción vuelve a situar sobre la mesa la reivindicación de un aeropuerto para la provincia, recordando que existe un proyecto con financiación íntegramente privada y declaración de interés general.

Durante el debate plenario, el Grupo Socialista presentó una enmienda que fue aprobada en su totalidad e incorporada al texto final. En ella se amplía la exigencia de responsabilidades a todas las administraciones competentes, instando tanto al Ejecutivo central como al Gobierno andaluz a implicarse en la planificación, financiación y ejecución de las infraestructuras pendientes.

Asimismo, se defendió que el reciente respaldo europeo al proyecto del AVE refuerza la posición de la ciudad, reclamándose que se acorten los plazos de redacción de los proyectos y que se consignen partidas presupuestarias suficientes para su ejecución.

Con el respaldo de todos los grupos municipales, el Ayuntamiento escenifica una posición común para exigir soluciones concretas y urgentes que permitan a Huelva superar el aislamiento y avanzar en competitividad y oportunidades.