Nace ‘Onuba 25’, la nueva Federación que une a veinte asociaciones vecinales de Huelva

El movimiento vecinal de la capital onubense da un paso al frente con la constitución oficial de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Onuba 25’, presentada este jueves en el Patio del Ayuntamiento de Huelva en un acto presidido por la alcaldesa, Pilar Miranda, y al que asistieron miembros del equipo de Gobierno, representantes de los grupos municipales y numerosos vecinos.

La nueva federación agrupa a veinte asociaciones vecinales de distintos barrios de la ciudad y nace, según destacó la alcaldesa, como un instrumento para “potenciar y fortalecer el movimiento vecinal de Huelva”. Miranda subrayó que prácticamente la totalidad del tejido asociativo vecinal de la capital se encuentra ya representado, lo que refleja, en sus palabras, “la fuerza y la madurez de nuestros barrios”.

La regidora insistió en que las asociaciones son aliados fundamentales en la acción de gobierno, al considerar que nadie conoce mejor la realidad cotidiana de cada zona que sus propios vecinos. En este sentido, reiteró su compromiso con el diálogo permanente y la colaboración institucional para abordar las necesidades de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la nueva Federación, Andrés García, explicó que ‘Onuba 25’ surge “desde los barrios y con vocación de ciudad”, con el propósito de sumar esfuerzos y coordinar el trabajo de las asociaciones integradas. García dejó claro que la entidad nace con espíritu constructivo, centrada en mejorar la calidad de vida y en canalizar de forma organizada las demandas relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza, la convivencia y la mejora de los espacios públicos.

El acto contó también con la intervención del concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, y del tesorero de la Federación, Pedro Luis Gallego, quien dio lectura a los estatutos antes de la firma oficial del libro fundacional. Tras la rúbrica institucional por parte de la alcaldesa y el presidente, las veinte asociaciones integrantes suscribieron formalmente su adhesión.

Desde la nueva Federación se ha trasladado además la voluntad de participar activamente en los órganos y consejos municipales, apostando por la cooperación institucional, la transparencia y la responsabilidad compartida como herramientas para dar respuesta a las demandas reales de los barrios.

‘Onuba 25’ queda integrada por asociaciones vecinales de zonas como Hispanidad, Nuevo Higueral, Barrio Obrero, La Merced, Pescadería, Las Colonias, La Orden, Pérez Cubillas, El Carmen o Plaza de las Monjas, entre otras, configurando una estructura que pretende consolidarse como interlocutor estable entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.