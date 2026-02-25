La rehabilitación de la Casa Colón avanza a buen ritmo cuatro meses después del inicio de las obras

Cuatro meses después del inicio de los trabajos, la rehabilitación integral de la Casa Grande de la Casa Colón avanza a buen ritmo. Se trata de uno de los pabellones más emblemáticos del conjunto arquitectónico y pieza clave del proyecto municipal para poner en valor el legado británico en la ciudad.

La concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que, una vez finalizadas las obras, Huelva recuperará un enclave icónico que renacerá como espacio interpretativo y expositivo dedicado a la huella inglesa en la capital. Según ha señalado, la intervención no solo persigue devolver al edificio su valor patrimonial, sino también reforzar el vínculo emocional de la ciudadanía con un espacio ligado a la memoria colectiva.

En esta primera fase, los trabajos han permitido el vaciado y limpieza del inmueble, que desde finales del siglo XX había sufrido modificaciones que alteraron su estructura interior y la calidad de sus espacios. Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la instalación de nuevos sistemas de ventilación y climatización, la renovación de la iluminación, la limpieza de fachadas para eliminar patologías biológicas y la restauración en taller de las carpinterías exteriores de madera.

Asimismo, se están incorporando mejoras en accesibilidad, como aseos adaptados para personas con movilidad reducida. La Casa Grande, con casi 140 años de historia, recuperará así la armonía original de sus elementos decorativos y arquitectónicos.

La intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Huelva, The British Legacy’, financiado con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e impulsado por el Ayuntamiento de Huelva.