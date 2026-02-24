El rector propone conceder las Medallas de la UHU 2026 a María Antonia Peña, Antonio Banderas y tres referentes académicos

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha anunciado su propuesta de concesión de las Medallas de la UHU 2026, el máximo reconocimiento que otorga la institución académica. La decisión deberá ser ratificada por el Consejo de Gobierno en su sesión del 27 de febrero.

La propuesta incluye a la exrectora María Antonia Peña, al actor malagueño Antonio Banderas, al catedrático de Química Inorgánica Pedro J. Pérez Romero, a la catedrática de Historia Contemporánea Encarnación Lemus y, a título póstumo, al exjefe de Protocolo de la UHU José Enrique Sánchez.

La Onubense reconoce así la trayectoria institucional de Peña al frente del Rectorado entre 2017 y 2025; la proyección cultural internacional de Banderas; la excelencia investigadora de Pérez Romero y Lemus; y la dedicación y compromiso de Sánchez con la Universidad, tanto en su etapa profesional como institucional.