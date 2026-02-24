La Universidad de Huelva acoge la presentación de Doñana Terra Innova para impulsar la innovación sostenible

La Universidad de Huelva ha acogido la jornada de presentación de Doñana Terra Innova, una iniciativa estratégica orientada a fomentar la innovación sostenible y el desarrollo socioeconómico en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

El acto contó con la bienvenida institucional de Elías Atienza, director general de Corporación Tecnológica de Andalucía(CTA); el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero; y el alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán. Durante la sesión se formalizó la firma institucional del proyecto por parte de las entidades que integran el consorcio.

La presentación técnica fue realizada por Carlos García Delgado (CTA), quien detalló los objetivos y líneas de actuación previstas, así como el impacto esperado en el territorio. Por su parte, Pilar González Gotor, representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), contextualizó la convocatoria de acciones de dinamización vinculadas a Doñana y las oportunidades futuras asociadas al programa.

Asimismo, Macarena Martínez Sánchez (CTA) presentó la Plataforma ConneCTA Doñana Innovación y el buzón de consultas, herramientas diseñadas para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores en el entorno.

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en la innovación como motor de transformación socioeconómica, en la que participaron representantes de ASAJA, Federación Onubense de Empresarios (FOE), ONUCOOP, SEPROCOOP y la propia Universidad de Huelva, moderada por Fabián Varas Sánchez (CTA).

Doñana Terra Innova arranca así con la vocación de consolidar, durante los próximos dos años, un ecosistema de colaboración público-privada que refuerce la sostenibilidad y la competitividad del territorio vinculado a Doñana.