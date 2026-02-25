Europa respalda la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla y se ofrece a mediar para acelerar el proyecto

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla ha recibido el respaldo explícito de la Comisión Europea. El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, trasladó su apoyo a una delegación institucional formada por los presidentes de las cámaras de comercio de Huelva y Sevilla, Daniel Toscano y Francisco Herrero; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante un encuentro celebrado en Bruselas.

La delegación defendió ante las instituciones europeas la necesidad de integrar este corredor en las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que permitiría acelerar su ejecución y optar a financiación comunitaria. El comisario se mostró favorable a la iniciativa y se comprometió a explorar fórmulas para impulsar el proyecto, incluida la mediación con el Gobierno de España para favorecer su desarrollo.

La infraestructura se plantea como estratégica para el suroeste europeo. No solo conectaría Andalucía con el Algarve portugués, actualmente sin enlace ferroviario directo, sino que permitiría a Huelva integrarse definitivamente en la red de alta velocidad, superando una situación de desventaja competitiva respecto a otras capitales de provincia.

Desde el ámbito institucional y empresarial se insiste en que la línea supondría un impulso decisivo para sectores como el turismo, la logística, la industria o la agricultura, además de favorecer la movilidad empresarial y ciudadana. También contribuiría a los objetivos europeos de sostenibilidad al potenciar el transporte ferroviario frente a otros medios más contaminantes.

La alcaldesa de Huelva subrayó que la ciudad no reclama privilegios, sino igualdad de oportunidades, mientras que los representantes empresariales destacaron que el corredor reforzaría la cohesión territorial y económica entre dos regiones con estrechos lazos históricos y comerciales.

La visita a Bruselas incluyó además encuentros con representantes de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea y eurodiputados andaluces, así como la entrega de documentos de apoyo institucional, entre ellos el manifiesto firmado por los alcaldes de Faro, Huelva y Sevilla en 2024.

El proyecto se consolida así como una apuesta compartida por administraciones y tejido empresarial para saldar la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias del eje suroccidental y situar a este territorio en el mapa estratégico de la movilidad europea.