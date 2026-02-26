El Ayuntamiento culmina en Pleno la segunda fase para expropiar el Cabezo de la Joya

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva llevará al Pleno ordinario de este viernes 27 de febrero la aprobación definitiva de la segunda fase del expediente de expropiación forzosa del Cabezo de la Joya, con el objetivo de poner este espacio al servicio de la ciudad como gran pulmón verde y futuro parque arqueológico.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz municipal, Felipe Arias, ha explicado que el procedimiento se inició el 20 de mayo de 2025 con la declaración de interés social de los terrenos. Posteriormente, el 31 de octubre de 2025, el Pleno aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados y declaró la necesidad de ocupación.

Tras el periodo de información pública —incluida su publicación en el BOE el pasado 8 de enero— se ha presentado una única alegación, que será estimada al detectarse un error material en la identificación de una parcela. Con ello, el Pleno aprobará de forma definitiva la relación de bienes y derechos, cerrando esta segunda fase.

El siguiente paso será la determinación del justiprecio y, posteriormente, el pago y la toma de posesión de los terrenos. El Ayuntamiento priorizará alcanzar acuerdos con los propietarios mediante la permuta de suelos municipales para reducir el impacto económico, aunque en el caso de pequeñas parcelas se procederá al abono correspondiente.

El portavoz ha defendido que esta actuación responde a una “decisión política firme” para proteger los cabezos y garantizar su conservación y uso público.

Otros asuntos del Pleno

La sesión plenaria incluirá además la propuesta de personación del Ayuntamiento como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz, a petición de las familias afectadas, así como una moción contra el aislamiento y la falta de infraestructuras que, según el equipo de Gobierno, frenan el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, se presentará una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El equipo de Gobierno sostiene que los asuntos que se elevan a este Pleno responden a compromisos estratégicos con el futuro de Huelva y apelan al consenso en aquellas cuestiones que afectan al interés general de la ciudad.