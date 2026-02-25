El Puerto de Huelva acoge la presentación del Clúster Andalucía Logistics

El Puerto de Huelva ha sido escenario este miércoles de la presentación del Clúster Empresarial Andalucía Logistics, en una jornada celebrada en Las Cocheras que ha reunido a cerca de un centenar de representantes del ámbito logístico, industrial, portuario, agroalimentario e institucional para analizar los desafíos del sector en materia de innovación, inteligencia artificial y competitividad.

El acto inaugural contó con la participación del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; el presidente del clúster, Miguel Ángel Tamarit; la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; y el diputado provincial Manuel Cayuela. Durante su intervención, Santana destacó el potencial de esta iniciativa para generar sinergias y reforzar el posicionamiento del Puerto como nodo logístico e intermodal, subrayando proyectos estratégicos como la nueva rampa Ro-Ro del Muelle Sur, la ampliación de la terminal ferroviaria o el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en la Punta del Sebo. También puso en valor la Lonja de la Innovación, primer nodo Fiware portuario del mundo.

El clúster destacó el papel del Puerto de Huelva como primer enclave industrial de Andalucía, con más de 30,3 millones de toneladas movidas en 2025, y como pieza clave del Corredor Atlántico Europeo y de la logística vinculada al hidrógeno verde. Desde la Junta de Andalucía se incidió en que esta herramienta permitirá alinear esfuerzos y fortalecer el sector logístico andaluz, mientras que Ayuntamiento y Diputación reiteraron su apoyo a una iniciativa que consideran estratégica para atraer inversión, generar empleo y consolidar a Huelva como nodo logístico de referencia en el suroeste europeo.

La jornada incluyó además una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la logística y una mesa redonda centrada en innovación y competitividad en los puertos andaluces. Andalucía Logistics, que reúne a más de cincuenta empresas, ha sido recientemente reconocido como agente del sistema andaluz del conocimiento y prepara ya nuevas iniciativas como el Smart Forum Sur, previsto en Córdoba el próximo mes de octubre.