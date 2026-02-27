Aprobada por unanimidad la personación del Ayuntamiento como acusación popular en el accidente de Adamuz

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad la personación de la institución como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras el accidente de Adamuz.

La propuesta, elevada por el equipo de Gobierno, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación, mostrando una posición común en apoyo a las víctimas y sus familias.

El portavoz municipal, Felipe Arias, recordó que la decisión fue anunciada por la alcaldesa tras asistir en el Congreso a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a una petición trasladada por las propias familias afectadas. Asimismo, subrayó que la iniciativa está avalada por informes jurídicos independientes.

Desde el Consistorio se ha insistido en que el objetivo es contribuir al esclarecimiento de los hechos, conocer qué ocurrió, determinar si pudo evitarse y garantizar que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse una tragedia similar.

Con este acuerdo unánime, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial.