El Pleno da luz verde a la ordenanza de los patinetes: lo que no se podrá hacer y las multas a las que te enfrentas

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado definitivamente en el Pleno de hoy la Ordenanza Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una norma que fija nuevas obligaciones y restricciones para el uso de patinetes eléctricos en la ciudad y que permitirá a la Policía Local sancionar los incumplimientos.

Entre las principales novedades, la ordenanza establece que la edad mínima para circular será de 15 años y que el uso del casco homologado será obligatorio. Además, solo podrá viajar una persona por patinete y será imprescindible contar con seguro de responsabilidad civil conforme a la normativa estatal.

En cuanto a la circulación, queda prohibido transitar por aceras y zonas exclusivamente peatonales. Los usuarios deberán hacerlo por carriles bici o por la calzada en los tramos autorizados, respetando siempre la prioridad del peatón. La velocidad máxima permitida será de 25 kilómetros por hora, con posibles limitaciones adicionales en determinadas zonas.

La normativa también regula el estacionamiento, prohibiendo dejar los patinetes en medio de la vía, en doble fila o anclados al mobiliario urbano cuando dificulten el paso. Solo podrán estacionarse en espacios habilitados o en zonas donde no se obstaculice la circulación peatonal.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá conllevar sanciones económicas (entre 50 y 200 euros), especialmente en casos como circular sin casco, transportar a más de una persona, carecer de seguro o invadir zonas prohibidas.

Con esta ordenanza, el Consistorio busca poner orden al creciente uso de los patinetes eléctricos en la capital y garantizar una convivencia más segura entre peatones, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal.