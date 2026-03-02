Huelva estrena una nueva sede de Emergencias que duplica el espacio del 112 y unifica los servicios provinciales

Huelva cuenta desde hoy con una nueva sede de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) que supone un salto cualitativo en la organización y capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo en la provincia. Las instalaciones, ubicadas en Torre Guía, en paralelo a la calle Emires de la capital, reúnen en un mismo espacio al servicio 112, al dispositivo EMA Infoca y a Protección Civil, en un modelo integrado que busca ganar coordinación y eficacia.

El nuevo edificio dispone de 2.700 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.403, distribuidos en dos plantas y sótano. La actuación ha supuesto una inversión de algo más de 80.000 euros en obras de adecuación y dotación tecnológica, con tres objetivos principales: duplicar el espacio destinado al 112 en la provincia, concentrar los distintos servicios de emergencias en una única sede y mejorar las condiciones laborales del personal.

En total, más de medio centenar de profesionales —53 efectivos— desarrollan su labor en estas instalaciones: una treintena pertenecientes a EMA Infoca, entre operadores de sala, conductores de la Unidad de Meteorología y Transmisiones, técnicos y personal de dirección; 23 profesionales del 112, entre coordinadores, gestores y técnicos; además de responsables y asesores del servicio provincial de Protección Civil.

La unificación física de los equipos pretende reforzar la coordinación operativa en todas las fases de la emergencia, desde la recepción de la llamada hasta la intervención sobre el terreno. El servicio funciona de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, y la nueva sede incorpora también espacios de descanso y salas office para el personal.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destacó durante la visita que esta reorganización responde a criterios de eficiencia y mejora del servicio público, subrayando la importancia de apostar por infraestructuras que refuercen la seguridad de la ciudadanía.

Refuerzo ante incendios forestales

En el marco de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales, se anunció además que Huelva contará este verano con un nuevo tractor de grada pesada. Esta maquinaria será especialmente útil en los terrenos llanos y arenosos de la provincia, donde resulta clave en las fases de remate y liquidación perimetral de los incendios.

En los últimos años, el dispositivo Infoca ha renovado gran parte de su flota de autobombas y ha incorporado nuevas infraestructuras en distintas provincias andaluzas. En el caso de Huelva, la incorporación de maquinaria pesada refuerza la capacidad operativa ante un periodo estival que se prevé exigente.

Reconocimiento a la gestión del 112

Durante el acto también se dio a conocer que el servicio EMA 112 ha obtenido por séptimo año consecutivo una calificación sobresaliente en la encuesta de satisfacción ciudadana, con una nota media de 9,04 en la valoración global. La accesibilidad al servicio y la profesionalidad del personal vuelven a situarse entre los aspectos mejor valorados.

La nueva sede de Torre Guía consolida así un modelo de emergencias más integrado en la provincia, con mayor capacidad de respuesta, mejor coordinación interna y refuerzo de medios ante escenarios complejos como los incendios forestales o episodios meteorológicos extremos.