El Sueldazo del 28F de la ONCE deja un millón y medio de euros en Huelva

El sorteo de la ONCE dedicado al Día de Andalucía dejó ayer su mayor fortuna en Huelva capital, donde la vendedora Carmen Herves repartió el Sueldazo del fin de semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de un millón y medio de euros.

Carmen, vendedora desde el año 2000, vendió la serie agraciada en su punto habitual de la calle Isla Cristina, en el barrio de Isla Chica. Además del premio principal, también dio otro cupón agraciado con 20.000 euros.

Visiblemente emocionada, reconoció que rompió a llorar cuando recibió la llamada de la ONCE comunicándole la noticia. No es la primera vez que reparte suerte: en 2006 dio 25.000 euros, en 2013 repartió 175.000 euros y en 2017 entregó un millón de euros a un vecino que atravesaba una situación muy complicada.

Tras varios meses de baja por enfermedad, Carmen se había reincorporado recientemente a su puesto de venta. Asegura que este premio supone una inyección de moral y un reconocimiento al esfuerzo diario, especialmente significativo al haberse producido el 28 de febrero, una fecha que considera muy especial para todos los andaluces.

El sorteo dejó también premios destacados en otros puntos de Andalucía, con 40.000 euros en Vélez-Málaga y 20.000 euros en Málaga y Sevilla.

El barrio de Isla Chica celebra así un Sueldazo que cambia la vida de uno de sus vecinos y convierte este Día de Andalucía en una jornada inolvidable.