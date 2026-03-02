Huelva da luz verde al nuevo Tanque de Tormentas para blindarse frente a inundaciones

El Ayuntamiento de Huelva ha concedido licencia de obras para la construcción del nuevo Tanque de Tormentas en el Ensanche Sur, una infraestructura hidráulica destinada a reforzar la protección de la ciudad frente a episodios de lluvias intensas e inundaciones. La actuación, promovida por Aguas de Huelva, arrancará este mes de marzo y contará con un plazo de ejecución de 16 meses.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto, que contempla la implantación de un colector de pluviales y la construcción de un recinto de tormentas, con una inversión superior a los tres millones de euros. El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, ha destacado que se trata de una infraestructura fruto de la planificación estratégica “para no improvisar, sino invertir y estar preparados ante inundaciones, sequías o episodios extremos”.

El tanque de tormentas permitirá almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua de lluvia durante precipitaciones intensas, evitando el colapso del sistema de saneamiento y reduciendo el riesgo de vertidos incontrolados. Una vez pasada la punta de la tormenta, el agua será bombeada de forma controlada hacia la depuradora para su tratamiento.

El proyecto incluye la ejecución de un nuevo tramo de colector desde la zona conocida como El Titán hasta la estación de bombeo, así como la construcción del edificio e instalaciones de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR). Esta contará con dos pozos independientes y un sistema primario de tratamiento de residuos sólidos, además de tres conducciones para garantizar la evacuación controlada del agua almacenada.

El edificio proyectado tendrá una superficie de 182,32 metros cuadrados y una altura de 4,95 metros, ajustándose al planeamiento urbanístico vigente. El proyecto dispone de las autorizaciones sectoriales necesarias, incluida la ocupación de dominio público marítimo-terrestre y zona de servidumbre de protección.

Esta actuación sustituirá la actual Balsa del Titán, prevista en el desarrollo del Ensanche Sur, donde se proyecta un aparcamiento subterráneo. Además, se enmarca en una estrategia más amplia de modernización de infraestructuras hidráulicas, que incluye la futura inversión de 36 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía para la renovación integral de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la gestión del agua se ha convertido en una cuestión clave de seguridad y planificación, en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más extremos. El nuevo tanque de tormentas pretende reforzar la resiliencia de Huelva ante estos retos y garantizar la protección de infraestructuras y ciudadanía.