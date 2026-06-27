La Universidad de Huelva reivindica el Orgullo

La Universidad de Huelva ha conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la lectura del manifiesto de la Red de Universidades por la Diversidad (RUD), un acto institucional con el que ha puesto el broche final a la programación desarrollada durante el mes de junio y ha reafirmado su compromiso con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos del colectivo.Durante el acto, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, defendió el papel de la institución como un espacio de conocimiento, pero también de inclusión y respeto a la diversidad, advirtiendo de que los avances conseguidos en materia de igualdad “no pueden darse por consolidados” ante los retrocesos que, a su juicio, se están produciendo en algunos ámbitos.Rodríguez insistió en que la diferencia “nunca puede traducirse en una merma de derechos o de oportunidades” y apostó por seguir construyendo una universidad que garantice una igualdad “real y efectiva” para todas las personas.Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, recordó que la celebración del Orgullo combina la reivindicación con la visibilización de la diversidad y destacó que la Universidad de Huelva se ha consolidado como un entorno donde las personas pueden sentirse libres y seguras con independencia de su identidad u orientación.La directora de Igualdad y Atención a la Diversidad, María Ángeles Ortiz, puso el acento en el carácter reivindicativo de esta conmemoración, subrayando que el Orgullo representa “memoria, celebración y compromiso” para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.El acto concluyó con la lectura del poema Mariposa, una composición que simboliza la transformación personal y la libertad de vivir con autenticidad, poniendo el cierre a un mes de actividades impulsadas por la Universidad de Huelva para promover el respeto, la convivencia y la igualdad.