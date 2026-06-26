Autorizada una nueva inversión para reforzar el abastecimiento de agua en Huelva

El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la firma de una nueva adenda al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Huelva y la Empresa Municipal de Aguas de Huelva para impulsar una nueva actuación destinada a reforzar la red de abastecimiento de agua de la capital.

La intervención permitirá ejecutar la denominada Arteria de conexión La Ribera, una nueva conducción de fundición dúctil de 250 milímetros de diámetro y 2.360 metros de longitud que enlazará con el Parque Huelva Empresarial, incrementando la seguridad y la garantía del suministro de agua potable.

La actuación se financiará con el remanente de 1,15 millones de euros que quedó disponible tras la ejecución del proyecto de mejora del abastecimiento de agua a Huelva y su área de influencia, desarrollado en el marco del convenio firmado en 2006 y ampliado en 2010, cuya inversión global ascendió a 35,6 millones de euros, sin IVA.

Gracias a ese proyecto se llevaron a cabo actuaciones como la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Conquero, la renovación de la conducción desde el embalse de Beas, la sustitución de la arteria principal de abastecimiento a la zona centro de Huelva y la implantación de sistemas de telecontrol y telemando para la gestión de la red.

Según explica ACUAES, la nueva conducción completa esa red principal ya ejecutada y permitirá mejorar la distribución del agua, sustituyendo infraestructuras antiguas que presentaban frecuentes fugas y pérdidas de presión.

La firma de esta nueva adenda servirá además para regular el régimen de explotación de la infraestructura una vez concluya su construcción, dando continuidad al proceso de modernización de las redes de abastecimiento de agua de la capital onubense.