La Universidad de Huelva estrecha lazos con China con un acuerdo de colaboración con la Universidad de Wenzhou

La Universidad de Huelva continúa reforzando su proyección internacional con la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wenzhou (WZUT), en China, un acuerdo que permitirá desarrollar de forma conjunta actividades académicas, investigadoras y de transferencia del conocimiento entre ambas instituciones.

El convenio, firmado por el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, y la rectora de la universidad china, Sun Furong, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y abre la puerta a programas de movilidad para estudiantes, docentes e investigadores, así como a proyectos científicos y formativos compartidos.

Entre las actuaciones previstas figuran el intercambio de alumnado y profesorado, la organización de proyectos conjuntos de docencia e investigación, la celebración de seminarios y encuentros científicos, la participación en proyectos internacionales y la colaboración en publicaciones académicas y evaluaciones científicas.

El rector de la Universidad de Huelva destacó que este acuerdo supone "el inicio de una relación que esperamos sea duradera, fructífera y mutuamente enriquecedora", subrayando que los grandes desafíos actuales, como la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la transición energética o el desarrollo sostenible, "requieren cooperación internacional, diálogo intercultural y la capacidad de construir conocimiento conjuntamente".

Rodríguez Quintero aseguró además que la institución onubense mantiene una clara vocación internacional y apuesta por establecer alianzas con universidades que compartan una misma visión de la educación superior como motor de progreso social.

La colaboración tendrá un marcado componente tecnológico. El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UHU, Salvador Pérez Litrán, explicó que el acuerdo ofrece importantes oportunidades de cooperación en ámbitos como la ingeniería energética, la inteligencia artificial, la robótica, la construcción y la ingeniería mecánica.

En este sentido, confió en que el convenio permita desarrollar proyectos internacionales de investigación, impulsar programas de movilidad y ofrecer a estudiantes y profesores la posibilidad de trabajar en entornos internacionales, compartiendo experiencias y conocimientos con investigadores chinos.

La Universidad de Huelva ha designado como coordinador del convenio al director general de Campus Global y Conexión Local, Sergio Gómez Melgar, quien será el encargado de impulsar el desarrollo de las distintas acciones contempladas en este acuerdo, que pretende consolidar nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones y fortalecer la presencia internacional de la universidad onubense.