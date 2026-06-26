Bomberos de Huelva viajan hacia Venezuela para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto

Tres bomberos de la capital onubense han partido este jueves hacia Venezuela para participar, de forma voluntaria, en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que ha sacudido el país.

Los profesionales forman parte de un contingente español compuesto por 13 efectivos y una perra especializada en la localización de personas atrapadas entre los escombros, que se incorporará al dispositivo internacional de emergencia desplegado en las zonas más afectadas por el seísmo.

La misión tiene como objetivo reforzar las tareas de búsqueda de supervivientes y prestar apoyo a los equipos de intervención que trabajan sobre el terreno. Con su participación, los bomberos onubenses vuelven a poner de manifiesto su compromiso, solidaridad y vocación de servicio en una operación humanitaria de carácter internacional.