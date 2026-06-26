La UHU aborda el género y la igualdad en una nueva edición de sus Cursos de Verano

La Universidad de Huelva celebrará los próximos 7 y 8 de julio la cuarta edición del seminario 'Género, Psicología y Educación', una de las propuestas incluidas en los Cursos de Verano 2026 con la que pretende abrir un espacio de reflexión, debate y formación sobre igualdad, educación y transformación social.

Dirigido por Antonio Daniel García Rojas, el curso se desarrollará íntegramente en modalidad virtual a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Huelva y está abierto tanto a estudiantes y egresados como a profesionales y cualquier persona interesada en profundizar en una temática de creciente relevancia social.

Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones como la construcción y deconstrucción del género, la diferencia entre sexo y género, la violencia de género, el impacto de los estereotipos en los ámbitos educativo y social, así como distintas perspectivas psicológicas, sociológicas y educativas para comprender este fenómeno.

El seminario también ofrecerá herramientas prácticas para intervenir en distintos contextos profesionales, además de analizar los protocolos existentes en Andalucía para prevenir el sexismo y otras formas de discriminación, fomentando la creación de entornos más igualitarios e inclusivos.

Según la dirección del curso, la iniciativa responde a la necesidad de comprender el género desde una visión integral que facilite la intervención tanto en el ámbito educativo como en los contextos sociales, sanitarios y comunitarios. La modalidad online permitirá, además, la participación de alumnado y profesionales de diferentes territorios y disciplinas.

Con esta cuarta edición, la Universidad de Huelva reafirma su compromiso con la igualdad y la inclusión, consolidando este seminario como un foro de análisis y aprendizaje compartido dentro de su programación estival.