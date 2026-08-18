Huelva moderniza la gestión de su Policía Local

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado a la empresa Suitable Software Vinfoval, S.L. el contrato para implantar VINFOPOL, una nueva plataforma tecnológica destinada a modernizar de forma integral la gestión de la Policía Local.

La herramienta permitirá optimizar la planificación de los recursos, modernizar la gestión de expedientes, actuaciones y comunicaciones oficiales y mejorar la coordinación con otras administraciones y servicios de emergencia. VINFOPOL estará integrada con las plataformas municipales y con organismos como la Policía Nacional, el 112 y el Sistema VioGén, reforzando la interoperabilidad, la seguridad de la información y la trazabilidad de las actuaciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha señalado que la adjudicación supone "dotar a Huelva de una Policía Local eficiente, moderna y cercana al ciudadano". La implantación comenzará en septiembre y está previsto que la plataforma esté plenamente operativa antes de finalizar el año.

Más agilidad para la ciudadanía

Aunque VINFOPOL está concebida principalmente como una herramienta de gestión interna, el Ayuntamiento destaca que su puesta en marcha tendrá también efectos directos sobre la ciudadanía.

La plataforma permitirá agilizar las comunicaciones y solicitudes realizadas por medios electrónicos, reducir desplazamientos y mejorar los tiempos de respuesta. También facilitará el seguimiento de las incidencias comunicadas por los vecinos y reforzará la atención en los barrios mediante el análisis de datos estadísticos.

Asimismo, permitirá mejorar la gestión de objetos perdidos y de avisos relacionados con animales extraviados, además de proporcionar a los agentes información más completa y actualizada durante sus intervenciones.

Más medios para la Policía Local

La implantación de VINFOPOL se suma, según el Ayuntamiento, al refuerzo de los medios humanos y materiales de la Policía Local impulsado durante los últimos años.

La Oferta de Empleo Público de 2026 contempla 17 plazas vinculadas al cuerpo policial: un inspector, dos subinspectores, un oficial y 14 agentes.

En cuanto al parque móvil, el Consistorio señala que se han incorporado 15 vehículos en un año. En octubre está prevista la llegada de otros seis vehículos mediante renting: cuatro equipados para el traslado de detenidos y dos destinados a labores de patrulla y servicio ordinario. A estos se suman los seis incorporados en abril, una furgoneta de nueve plazas para atestados y dos coches patrulla adquiridos anteriormente.

El Ayuntamiento también destaca que desde el inicio de 2026 se han retirado más de un centenar de vehículos abandonados de la vía pública gracias al contrato suscrito con la empresa Hierros España.

A ello se suma la creación del canal oficial 'Emergencias Huelva', disponible en Instagram, Facebook y X, desde el que se ofrece información sobre las actuaciones de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, además de recomendaciones de seguridad y seguimiento de incidencias.

Por último, el Consistorio ha incrementado de 50.000 a 120.000 euros la dotación presupuestaria destinada a vestuario, uniformes y material policial. Entre las adquisiciones realizadas figuran comunicadores individuales para los cascos de los motoristas, una pantalla interactiva para la organización de los servicios y medidores de velocidad para Vehículos de Movilidad Personal.