El Ayuntamiento licita una planta fotovoltaica para el Palacio de Deportes Carolina Marín

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación las obras para instalar una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Palacio de Deportes Carolina Marín, una actuación con la que el Consistorio pretende mejorar la eficiencia energética de uno de los principales equipamientos deportivos municipales e incorporar nuevas soluciones de energía renovable.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 449.420 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de septiembre. La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que la actuación supone "un nuevo paso" en la estrategia municipal para hacer más eficientes los edificios públicos mediante la incorporación de energías renovables y nuevas tecnologías.

"Queremos que Huelva avance hacia ese objetivo de convertirse en la Capital Verde del Sur de Europa también desde la gestión de sus propias instalaciones", ha destacado Ponce, que ha defendido el aprovechamiento del potencial de la energía solar para reducir la dependencia de fuentes energéticas convencionales.

Una instalación de 438,75 kWp

El proyecto contempla la instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de 438,75 kWp sobre la cubierta del Palacio de Deportes Carolina Marín. La instalación funcionará sin excedentes, de manera que la energía generada se destinará directamente al consumo del propio edificio.

Los trabajos incluirán tanto la instalación de los módulos fotovoltaicos como las conexiones eléctricas necesarias para integrar la producción de energía en la red interior del complejo deportivo.

Además, se instalarán dos puntos de recarga trifásicos para vehículos eléctricos, cada uno con dos tomas de 22 kW, incorporando así la movilidad eléctrica al proyecto.

Los paneles se colocarán mediante una estructura coplanar y lastrada sobre la cubierta inclinada del pabellón, mientras que la instalación estará conectada en baja tensión.

Como mejora, el proyecto contempla también la posibilidad de instalar una pantalla de al menos 80 pulgadas en el vestíbulo del pabellón para mostrar de manera continua los principales parámetros del comportamiento energético del edificio y los beneficios obtenidos mediante la instalación fotovoltaica.

Una estrategia energética para los edificios municipales

La actuación se integra en la estrategia municipal para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos mediante la incorporación progresiva de energías renovables, sistemas de monitorización y soluciones tecnológicas.

En este sentido, el Ayuntamiento está desarrollando un modelo de gestión energética basado en medidas como la extensión de la tecnología LED, la telegestión, la monitorización del consumo y el uso de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de las instalaciones municipales.

El proyecto del Palacio de Deportes Carolina Marín dará continuidad a actuaciones como la desarrollada en la Casa Colón, donde se ha instalado una planta fotovoltaica de autoconsumo junto a sistemas de gestión energética, climatización eficiente, iluminación LED y monitorización mediante tecnología IoT.

La iniciativa se enmarca además en la estrategia municipal para avanzar hacia la descarbonización y reforzar la apuesta de Huelva por las energías renovables y la innovación, vinculada al objetivo de convertir la ciudad en Capital Verde del Sur de Europa.

La actuación forma parte igualmente del Plan de Actuación Integrado "Huelva distrito H-HUB de innovación ecosocial", dentro de las estrategias de desarrollo integrado (EDIL), y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Con esta intervención, el Consistorio pretende avanzar hacia un modelo energético más sostenible en sus instalaciones, reduciendo el consumo de energías primarias no sostenibles y aumentando el uso de fuentes renovables.