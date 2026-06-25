El Puerto de Huelva mueve una cifra de negocio de casi 48 millones de euros en el pasado ejercicio

El Puerto de Huelva cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 47,9 millones de euros, un 6% más que el año anterior, y un beneficio después de impuestos de 10,6 millones. Así lo ha aprobado este jueves el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que también ha conocido el Plan de Empresa 2026, con una previsión inversora de 255 millones de euros para el periodo 2025-2029.

De esa cantidad, más de 53 millones de euros se ejecutarán durante este ejercicio para el desarrollo de infraestructuras destinadas a consolidar al Puerto de Huelva como un referente logístico, intermodal y energético.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha destacado que estos resultados "reflejan la solidez del modelo de gestión del Puerto de Huelva y nuestra capacidad para seguir creciendo", asegurando que las inversiones previstas permitirán reforzar su posición como "hub energético y nodo logístico de referencia", además de favorecer la transición energética y la creación de empleo.

Durante la sesión, el Consejo también ha aprobado una concesión administrativa a la empresa Tepsa Iberia para construir y explotar una planta de recepción, almacenamiento y reexpedición de productos líquidos y gases licuados o comprimidos en el Puerto Exterior. La instalación estará vinculada a actividades relacionadas con la transición energética.

Además, se ha informado del inicio de las obras de pavimentación de la zona anexa a la ampliación norte del Muelle Sur, una actuación destinada a incrementar la capacidad de almacenamiento de contenedores y cargas de proyecto.