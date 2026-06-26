El Pleno de Huelva respalda a los médicos, reafirma su compromiso con el colectivo LGTBIQ+ y aprueba nuevas medidas sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes una amplia batería de acuerdos en una sesión marcada por el respaldo a los profesionales sanitarios en huelga, el compromiso institucional con los derechos del colectivo LGTBIQ+, la puesta en marcha del nuevo aparcamiento provisional de La Merced y varias iniciativas de carácter social, deportivo y urbanístico.

La sesión comenzó con un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del terremoto registrado en Venezuela y con la toma de posesión de Antonio Jesús Rodríguez Garrido como nuevo concejal del Grupo Popular.

Uno de los principales asuntos debatidos fue la moción presentada por el equipo de Gobierno en apoyo a los médicos y pacientes afectados por la huelga sanitaria. La iniciativa salió adelante con los votos favorables del PP y Vox, el rechazo del PSOE y el Grupo Mixto con Andalucía y la abstención del concejal no adscrito, Luis Albillo.

La propuesta reclama al Ministerio de Sanidad una negociación con los representantes del colectivo médico, financiación suficiente para resolver el conflicto y transparencia sobre el impacto de la huelga en la asistencia sanitaria. Durante el debate, el portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, aseguró que en la provincia de Huelva se han visto afectados cerca de 13.000 actos sanitarios durante los últimos paros.

La Corporación también mostró un amplio respaldo al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El Pleno aprobó tanto la moción presentada por el equipo de Gobierno como la iniciativa del PSOE, ambas con el apoyo de populares, socialistas y el Grupo Mixto con Andalucía y el voto en contra de Vox. Los acuerdos contemplan el impulso de campañas de sensibilización, formación municipal, protocolos frente a agresiones por LGTBIfobia y nuevas políticas de igualdad e inclusión.

Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación por unanimidad de las tarifas del nuevo aparcamiento provisional de La Merced, que será gestionado por Emtusa y contará con una bonificación del 70% para los vecinos empadronados en Huelva.

Toma posesión Toni Garrido

En materia social, el Pleno aprobó modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para incorporar convenios con Cáritas y Betania destinados a la atención de personas sin hogar, además de un convenio con la Comunidad Anglicana para la puesta en valor del patrimonio británico de la ciudad.

Asimismo, salió adelante el convenio entre el Ayuntamiento y la Federación Española de Bádminton para organizar el Campeonato de Europa Absoluto de 2026, así como la creación de una comisión especial encargada de elaborar los reglamentos municipales tras la declaración de Huelva como municipio de gran población.

La sesión también dio luz verde a la modificación de la ordenanza sobre animales para incluir a los équidos abandonados o perdidos, permitiendo su retirada por parte del Ayuntamiento y su traslado al Centro Municipal de Acogida de Animales.

En cuanto a las propuestas de la oposición, el Pleno aprobó la moción de Vox contra la corrupción del Gobierno central con el apoyo del PP, mientras que recibió el respaldo unánime la iniciativa del PSOE para impulsar una mejora integral del barrio de Zafra.

También prosperó la propuesta del Grupo Mixto con Andalucía para crear una comisión de trabajo sobre el futuro del mercadillo de Huelva, gracias al apoyo del PSOE, Vox y el concejal no adscrito, mientras que el equipo de Gobierno votó en contra.

Con estos acuerdos, el Pleno de junio ha abordado asuntos relacionados con la sanidad, los derechos sociales, la movilidad, el deporte, la acción social y la gestión municipal, configurando una de las sesiones más extensas del presente mandato.