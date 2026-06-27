Europa reconoce a Huelva por su estrategia para impulsar la transición verde

La Comisión Europea ha seleccionado al Ayuntamiento de Huelva para participar en la convocatoria C4T Groundwork, una iniciativa que presta asistencia técnica a administraciones públicas para transformar los fondos europeos en inversiones capaces de acelerar la transición ecológica y el desarrollo sostenible.

La inclusión de Huelva en este programa supone un respaldo a la gestión de los fondos europeos realizada por el Consistorio y a la estrategia municipal orientada a consolidar un modelo de ciudad más verde, resiliente y sostenible.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha señalado que este reconocimiento “avala la capacidad del Ayuntamiento para gestionar de forma eficaz los recursos europeos y convertirlos en proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”.

La convocatoria C4T Groundwork forma parte de la iniciativa europea Cohesion for Transitions, impulsada para ayudar a los Estados miembros, regiones y entidades locales a desarrollar proyectos relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular, la gestión sostenible del agua, la protección de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático.

La candidatura onubense ha sido respaldada por los proyectos que el Ayuntamiento desarrolla con financiación FEDER y, especialmente, por el Plan de Acción Integrado ‘Huelva, Distrito H’, que contempla actuaciones para ampliar las infraestructuras verdes, proteger los espacios naturales y avanzar en la transformación urbana de la ciudad.

Dentro del programa, el Ayuntamiento contará con el asesoramiento de expertos designados por la Comisión Europea para mejorar la planificación y ejecución de iniciativas vinculadas a la transición ecológica.

Además, representantes municipales han participado esta semana en Bruselas en la conferencia internacional C4T-Cohesion for Transitions Community of Practice, donde han presentado los proyectos de Huelva ante instituciones y organismos europeos y han mantenido encuentros con responsables de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea y de la Delegación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reforzar la presencia de la ciudad en futuras convocatorias de financiación comunitaria.