La Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la igualdad y unifica su acción en torno al 8M
La institución logra mayor impacto y participación gracias a una estrategia coordinada y una programación conjunta durante todo el mes de marzo
La Universidad de Huelva ha cerrado el mes de marzo con un balance positivo en materia de igualdad, consolidando un modelo de trabajo común que ha permitido ampliar el alcance y la visibilidad de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, ha destacado el avance institucional logrado gracias a la coordinación impulsada por la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad. Uno de los principales logros ha sido la unificación de todas las iniciativas bajo una misma imagen corporativa, lo que ha permitido superar la dispersión de ediciones anteriores y reforzar el impacto del mensaje.
El programa ha contado con la implicación de numerosos centros y estructuras universitarias, como el Máster de Género —que celebra su 20 aniversario—, la Cátedra Clara Campoamor, así como distintas facultades y servicios. Esta colaboración ha dado lugar a una oferta diversa de actividades dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad.
En cuanto a la participación, la respuesta ha sido destacada entre alumnado, personal técnico y administrativo, así como entre el profesorado. Entre las propuestas han sobresalido acciones formativas, encuentros académicos y mesas de debate, como la centrada en mujer e interseccionalidad, donde se abordó cómo las desigualdades de género se agravan al cruzarse con factores como la discapacidad, la migración o la pertenencia al colectivo LGTBIQ+.
El programa también ha incluido actos simbólicos y reivindicativos, como la lectura del manifiesto institucional acompañada de una performance, además de la recuperación de la presencia activa de la universidad en la manifestación del 8 de marzo con pancartas propias.
Más allá de estas actividades, la institución continúa avanzando en medidas estructurales, como la elaboración del III Plan de Igualdad y la actualización de los protocolos frente al acoso por razón de sexo o identidad, con el objetivo de mejorar su eficacia y capacidad de respuesta.
Asimismo, se han implantado iniciativas como los bancos violetas en diferentes espacios del campus, que facilitan el acceso a información y recursos mediante códigos QR y contribuyen a generar entornos más seguros.
Con todo ello, la Universidad de Huelva reafirma su apuesta por una igualdad real y efectiva, basada en la sensibilización, la formación y el compromiso activo de toda la comunidad universitaria.