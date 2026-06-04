Huelva supera la media andaluza y nacional en donación de órganos

La provincia de Huelva volvió a situarse durante 2025 por encima de las medias andaluza y nacional en donación de órganos y tejidos, consolidando una tendencia de crecimiento que continúa durante este año. Así se puso de manifiesto durante el acto provincial conmemorativo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, celebrado en el Colegio Santa Teresa de Jesús de la capital y organizado por la Coordinación de Trasplantes de Huelva junto al Hospital Infanta Elena.

La jornada, protagonizada por alumnos de 1º de ESO, sirvió además para clausurar el programa educativo de promoción de la donación que ambas instituciones desarrollan desde hace años para acercar a los jóvenes la importancia de este gesto solidario que salva vidas.

Durante el acto se dio a conocer el balance provincial de donación y trasplantes, que refleja la solidaridad de la sociedad onubense. En 2025 se registraron 37 donaciones de órganos y tejidos en la provincia, de las que 24 correspondieron al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y 13 al Hospital de Riotinto. Gracias a estas donaciones fue posible mejorar o salvar la vida de 63 personas.

Uno de los datos más destacados corresponde precisamente al Hospital de Riotinto, que continúa registrando cifras récord. Entre 2025 y los primeros cinco meses de 2026 ha contabilizado ya 22 donaciones, superando ampliamente los registros alcanzados desde que obtuvo la acreditación para la extracción de órganos.

Solo durante el pasado año, el centro minero registró 13 donaciones, seis de ellas multiorgánicas y siete de tejidos, permitiendo la realización de 12 trasplantes de órganos. A esta actividad se suma la obtención de córneas, tejidos osteotendinosos y válvulas cardíacas para posteriores implantes.

La evolución continúa siendo muy positiva durante este ejercicio. Hasta finales de mayo de 2026, el Hospital de Riotinto ya había alcanzado nueve nuevas donaciones, dos de ellas multiorgánicas y siete de tejidos, una cifra que supera los registros anuales de varios ejercicios anteriores.

Por su parte, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez gestionó en 2025 un total de 24 donaciones que hicieron posible la realización de 51 trasplantes de órganos, entre ellos 30 renales, 10 hepáticos, siete pulmonares, tres cardíacos y uno pancreático. Además, se obtuvieron 38 córneas, 16 tejidos óseos y diez válvulas cardíacas para su posterior implantación.

La actividad también se mantiene durante este año. Hasta mayo de 2026, el centro había contabilizado cinco nuevas donaciones, que permitieron la extracción y posterior trasplante de siete órganos.

Especialmente destacable es el crecimiento experimentado por la Unidad de Córnea del Juan Ramón Jiménez, que alcanzó en 2025 un récord histórico con 47 trasplantes, un 75% más que el año anterior. En lo que va de 2026 ya se han realizado otros 17.

Gracias a estos resultados, la tasa de donación en la provincia se situó durante 2025 en 56,6 donantes por millón de habitantes, superando tanto la media andaluza, fijada en 54,4, como la nacional, que alcanzó los 51,9 donantes por millón.

Además, los especialistas han destacado el crecimiento de la donación en asistolia controlada, una modalidad que ya supera a la procedente de pacientes en muerte encefálica y que permite ampliar las posibilidades de trasplante para las personas que permanecen en lista de espera.

Junto a la presentación de los datos, los alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús mostraron los trabajos realizados durante las últimas semanas sobre donación y trasplantes, una iniciativa educativa que les ha permitido conocer los aspectos sanitarios, éticos, legales y sociales relacionados con este proceso. Como reconocimiento a su participación, los estudiantes recibieron diplomas acreditativos como “Expertos en Donación de Órganos y Tejidos”.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los donantes y a sus familias, cuyo gesto de generosidad sigue permitiendo ofrecer una segunda oportunidad a decenas de personas cada año.