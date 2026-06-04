El Puerto de Huelva recibe un premio nacional por su conexión marítima con Canarias

El Puerto de Huelva ha sido distinguido con uno de los Premios Corredores 2026 por la puesta en marcha y consolidación de la Ruta1400 Huelva-Canarias, una iniciativa que ha revolucionado la conexión logística entre la Península y el archipiélago canario y que ha sido reconocida en la categoría de excelencia en la cadena de suministro.

El galardón fue entregado en Barcelona durante la celebración del Salón Internacional de la Logística (SIL), uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional e internacional. El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, recogió el premio en un acto que contó con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.

Tras recibir el reconocimiento, Alberto Santana destacó que este premio refuerza el papel estratégico del Puerto de Huelva como nodo del Corredor Atlántico Europeo y como puerta de conexión con Canarias. Según explicó, la Ruta1400 ha permitido crear una conectividad marítima regular y adaptada a las necesidades de empresas y operadores, integrando transporte marítimo de mercancías y pasajeros, transporte ferroviario y servicios logísticos avanzados.

La iniciativa nació oficialmente en noviembre de 2021 como un proyecto pionero de colaboración público-privada impulsado por el Puerto de Huelva junto a las navieras Baleària y Fred. Olsen Express, responsables de los servicios ro-pax de carga y pasajeros, y Alisios Shipping Lines para el tráfico de contenedores. A ello se suma la participación de operadores ferroviarios como Renfe Mercancías y Athos Rail, así como de las terminales logísticas de Majarabique, en Sevilla, y del propio Puerto de Huelva.

Desde su puesta en marcha, la Ruta1400 ha experimentado un crecimiento constante. Las conexiones han pasado de tres frecuencias semanales en 2021 a cinco en 2025, alcanzando incluso seis escalas semanales durante los periodos de mayor demanda, como el verano o las fechas navideñas.

Esta evolución ha permitido mejorar la conectividad entre ambos territorios, reducir tiempos de tránsito, optimizar costes logísticos y disminuir emisiones, contribuyendo además a reforzar la cohesión territorial entre la Península y las Islas Canarias.

El nombre de la iniciativa hace referencia a las aproximadamente 1.400 millas náuticas que separan Huelva del archipiélago en un viaje de ida y vuelta, una cifra que también coincide con la distancia en kilómetros entre ambos territorios. Además, la denominación guarda un guiño histórico a la relación entre Huelva y Canarias, ya que la primera escala del viaje de Cristóbal Colón hacia América en 1492 tuvo lugar precisamente en las islas.

Con este reconocimiento nacional, el Puerto de Huelva consolida su posición como una de las infraestructuras logísticas más dinámicas del país y refuerza su papel como eje estratégico para el transporte de mercancías entre Europa, la Península y el Atlántico.