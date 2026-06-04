Más de 600 escolares descubren el legado británico de Huelva a través del deporte

Más de 600 escolares de distintos centros educativos de la capital participan durante estos días en una original propuesta que combina deporte, historia y convivencia para acercar a los jóvenes una de las etapas más importantes de la historia de Huelva. Las nuevas instalaciones deportivas de El Torrejón acogen las jornadas de ‘Deportes y juegos británicos en Huelva-Legado Británico’, una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Huelva dentro del proyecto turístico ‘Huelva, The British Legacy’.

La iniciativa busca poner en valor la profunda huella que la comunidad británica dejó en la ciudad durante los siglos XIX y XX, especialmente en el ámbito deportivo, donde Huelva desempeñó un papel pionero en España gracias a la llegada de disciplinas como el fútbol, el tenis, el golf, el rugby o el cricket.

Durante las dos jornadas programadas, los participantes tienen la oportunidad de conocer y practicar algunos de estos deportes y juegos tradicionales de origen británico, al tiempo que descubren la influencia que la presencia inglesa tuvo en el desarrollo social, cultural y económico de la capital onubense.

Las actividades están diseñadas para combinar el aprendizaje histórico con la práctica deportiva. Tras una explicación inicial sobre las diferentes modalidades, los alumnos participan en distintos talleres y dinámicas organizadas en grupos, alternando momentos de actividad física con espacios para el descanso y la convivencia.

La propuesta forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y se integra en la estrategia municipal ‘Huelva, The British Legacy’, financiada con fondos europeos Next Generation. El proyecto persigue convertir el patrimonio vinculado al pasado británico de la ciudad en un atractivo turístico sostenible, complementando otras iniciativas como la Feria del Legado Británico o la puesta en valor de espacios emblemáticos como la Casa Colón, el Barrio Obrero o el Muelle del Tinto.

Con esta actividad, el Ayuntamiento pretende además implicar a las nuevas generaciones en el conocimiento de la historia local, reforzando el sentimiento de identidad y pertenencia a una ciudad que fue clave en la introducción del deporte moderno en España.

Las jornadas concluirán este viernes tras dos intensos días de actividades en los que centenares de jóvenes habrán podido conocer de una forma práctica y divertida cómo el legado británico sigue formando parte de la historia y del presente de Huelva.