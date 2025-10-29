La Universidad de Huelva reanuda su actividad presencial tras el fin del aviso rojo por lluvias

La Universidad de Huelva (UHU) ha anunciado que retomará mañana jueves, 30 de octubre, toda su actividad presencial tras la finalización del aviso rojo por lluvias que obligó a suspender las clases y el trabajo presencial durante la jornada de este miércoles.

La decisión se ha tomado tras comprobar la mejora de la previsión meteorológica y en coordinación con las autoridades de los servicios de Emergencias, según ha informado la institución académica en un comunicado dirigido a toda la comunidad universitaria.

El rector de la Onubense, José Rodríguez Quintero, ha agradecido el comportamiento prudente y la colaboracióndel alumnado, profesorado y personal de administración y servicios durante la suspensión temporal, una medida que se adoptó “por responsabilidad y seguridad” ante la intensidad del temporal.

Asimismo, el rector ha avanzado que ha dado instrucciones a su equipo de gobierno para la creación de nuevos protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia, con el objetivo de agilizar la reacción de la Universidad y generar mayor certidumbre entre los distintos miembros de la comunidad universitaria en casos similares.

Desde la UHU han recordado que, aunque el riesgo meteorológico ha descendido notablemente, seguirán atentos a la evolución del tiempo ante cualquier inclemencia no prevista, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar del conjunto del personal y el estudiantado.