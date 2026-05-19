La Universidad de Huelva propone como Doctor Honoris Causa al científico Carlos Vega de las Heras

El Claustro de la Universidad de Huelva ha recibido la propuesta para nombrar Doctor Honoris Causa al prestigioso científico Carlos Vega de las Heras, uno de los investigadores más reconocidos internacionalmente en el ámbito de la simulación molecular.

La iniciativa ha sido impulsada por el profesor de la Onubense Felipe Jiménez Blas, quien ha destacado la relevancia científica de Vega de las Heras, especialmente por sus aportaciones al estudio molecular del agua y de los sistemas acuosos.

Carlos Vega pertenece al Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y está considerado un referente mundial en el desarrollo de modelos moleculares utilizados en investigaciones científicas internacionales.

Según ha explicado Jiménez Blas, el investigador ha realizado contribuciones “muy importantes” en este campo y ha desarrollado modelos de agua moleculares de gran relevancia científica.

La propuesta también pone en valor la estrecha vinculación personal y académica que el científico mantiene con Huelva desde hace casi treinta años. Su primera visita a la provincia se produjo en 1996 gracias a la relación profesional con el profesor Enrique de Miguel Agustino, antiguo docente de la Universidad de Huelva.

Desde entonces, Carlos Vega ha mantenido una colaboración constante con el área de Física Aplicada y la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU, realizando visitas frecuentes a la ciudad y participando en distintos trabajos de investigación.

De hecho, según destacó el profesor onubense, el científico adquirió hace años una vivienda en Moguer, localidad a la que acude habitualmente y desde donde disfruta del entorno natural de la provincia y de espacios como Doñana.

Jiménez Blas considera que la incorporación de Carlos Vega como Doctor Honoris Causa supondría un importante impulso internacional para la Universidad de Huelva, al contar con una figura de referencia mundial dentro de su elenco académico.

“Tener a alguien como él es un escaparate y un altavoz científico para la Universidad de Huelva”, señaló el profesor, quien destacó además la implicación constante del investigador con la institución onubense.

La propuesta deberá continuar ahora su tramitación dentro de los órganos universitarios hasta su posible aprobación definitiva.