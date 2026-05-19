Manuel Luna dará nombre al campo de fútbol Cristo Pobre tras décadas de entrega a su barrio

El nombre de Manuel Luna quedará ligado para siempre a uno de los símbolos deportivos y sociales de la barriada de la Navidad. El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que el campo de fútbol Cristo Pobre pasará a llevar el nombre de Manuel Luna como reconocimiento a toda una vida dedicada al barrio, al deporte base y a la ayuda social.

La noticia ha sido recibida con enorme emoción entre vecinos, familias y personas vinculadas al fútbol onubense, que desde hace años reclamaban un homenaje para quien se ha convertido en una figura imprescindible dentro de la barriada.

A sus 80 años, Manuel Luna continúa siendo el alma del Club Deportivo Cristo Pobre y de la Asociación de Vecinos de la barriada de la Navidad, entidades que preside desde hace décadas y desde las que ha impulsado una intensa labor social y comunitaria.

El Consistorio reconoce así el trabajo desinteresado de una persona que ha dedicado gran parte de su vida a mejorar el día a día de familias humildes, especialmente a través del deporte y del apoyo constante a los jóvenes del barrio.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó que “gracias a personas como Manuel, generaciones enteras de niños y niñas han encontrado en él a un segundo padre y a un amigo”.

Obras Cristo Pobre

Miranda también puso en valor el esfuerzo personal y económico realizado durante años para mantener vivo el club, recordando que Manuel Luna ha llegado incluso a asumir gastos y cuotas para que ningún menor se quedara sin practicar deporte por falta de recursos económicos.

Su figura ha estado siempre ligada al campo de fútbol de la calle Nochebuena, donde ha ejercido prácticamente todas las funciones imaginables: entrenador, delegado, gestor, encargado del material y hasta responsable del mantenimiento de instalaciones y equipaciones.

Quienes le conocen destacan especialmente su capacidad para convertir el deporte en una herramienta de integración y convivencia en una de las barriadas con mayores necesidades sociales de la capital onubense.

El homenaje llega además en un momento importante para el club y para el barrio, ya que el Ayuntamiento ha confirmado que los trabajos para la instalación del césped artificial en el campo de fútbol se encuentran ya en su fase final, dando respuesta a una histórica reivindicación vecinal.

Con esta decisión, el nombre de Manuel Luna quedará unido para siempre a un espacio que simboliza décadas de esfuerzo, solidaridad y compromiso con la juventud y con la barriada de la Navidad.