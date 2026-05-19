Luis González Díaz de Cerio seguirá al frente de las Industrias Cárnicas de Huelva

La Asociación de Industrias Cárnicas de Huelva, integrada en la Federación Onubense de Empresarios, ha reelegido a Luis González Díaz de Cerio como presidente de la entidad durante la Asamblea Electoral.

La renovación supone la continuidad de una línea de trabajo centrada en reforzar la competitividad del sector, defender los intereses de las empresas cárnicas onubenses y consolidar el posicionamiento de la industria del ibérico, uno de los grandes motores económicos de la provincia.

Luis González Díaz de Cerio compagina esta responsabilidad con su labor como director de Sánchez Romero CarvajalJabugo y director de Operaciones del Grupo Osborne. Ingeniero Industrial, cuenta con más de 25 años de experiencia vinculada a la gestión industrial, la innovación y la mejora de procesos productivos.

Desde la asociación se ha destacado que esta continuidad aporta estabilidad al sector en un momento marcado por nuevos retos y oportunidades para la industria cárnica y, especialmente, para el mercado del ibérico.

Durante la asamblea, Díaz de Cerio agradeció el respaldo recibido y aseguró que el objetivo seguirá siendo “trabajar unidos para impulsar la competitividad de las empresas, reforzar la calidad y el prestigio de los productos cárnicos de Huelva”.

El presidente también apostó por seguir fomentando la innovación, la sostenibilidad y la colaboración con administraciones y organismos vinculados al sector agroalimentario.

La nueva Junta Directiva estará integrada por empresas procedentes de las principales zonas productoras de ibérico de la provincia, reforzando así la representación territorial dentro de la asociación.

El sector porcino constituye actualmente uno de los principales pilares de la agroindustria española, representando cerca del 39% de la producción ganadera nacional. En este contexto, la provincia de Huelva ocupa una posición destacada gracias al peso de la industria vinculada al cerdo ibérico.

No en vano, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se sacrifica más del 35% de los cerdos ibéricos de bellota de toda España, consolidando a la comarca como uno de los principales referentes internacionales del jamón ibérico de máxima calidad.

La Asociación de Industrias Cárnicas de Huelva continuará trabajando en esta nueva etapa para fortalecer el posicionamiento del sector en mercados cada vez más competitivos y globalizados.