La UNIA y el Ayuntamiento llevan el hidrógeno verde a los Cursos de Verano de La Rábida

La Universidad Internacional de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva impulsarán este verano un curso centrado en el hidrógeno verde y la transición energética dentro de la programación de los Cursos de Verano de La Rábida.

Bajo el título ‘Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el Valle del Hidrógeno Verde’, la actividad se desarrollará del 7 al 10 de julio y abordará el papel estratégico de la provincia onubense en el nuevo mapa energético europeo.

La presentación del curso ha contado con la participación de la teniente de alcaldesa de Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos y codirectora del programa, Adela de Mora, y de la directora de la sede de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso.

El curso se enmarca dentro del Proyecto GREENER, financiado por la Unión Europea, y pondrá el foco en cuestiones como el ecosistema industrial onubense, las oportunidades laborales vinculadas al hidrógeno verde, la colaboración entre empresas tractoras y auxiliares o el papel de las administraciones y universidades en esta transformación energética.

Durante la presentación, Adela de Mora destacó que Huelva atraviesa “un momento especialmente importante” desde el punto de vista industrial y energético, subrayando que este proceso debe servir para generar “más empleo, innovación y oportunidades” para la provincia.

Por su parte, María de la O Barroso señaló que el curso permitirá a empresas, investigadores y ciudadanía conocer en profundidad “lo que supone para Huelva ser el Valle del Hidrógeno Verde”, defendiendo además la necesidad de que todos los actores implicados trabajen de manera coordinada.

Entre los ponentes previstos figuran representantes nacionales e internacionales relacionados con el sector energético y empresarial, como Mauricio Ojeda, del Clúster del Hidrógeno Verde Magallanes de Chile; Jesús de la Corte, del Tecnológico de Monterrey de México; Rafael Romero, gerente de AIQBE; María Reyes Sánchez, investigadora de la Universidad de Huelva; y Daniel Caldentey, secretario general de la Federación Onubense de Empresarios.

La actividad forma parte de la programación de los Cursos de Verano de La Rábida, donde este año se celebrarán quince cursos sobre materias como minería inteligente, digitalización portuaria, energías renovables, vinos del Condado, economía social o la historia de Doñana.

La UNIA mantiene además abierto hasta el próximo 2 de junio el plazo para solicitar becas de matrícula y alojamiento a través de su página web oficial.