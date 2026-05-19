Estas son las calles de Huelva donde no se podrá aparcar por la salida de Emigrantes hacia El Rocío

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de nuevas restricciones de tráfico y estacionamiento con motivo de la salida de la Hermandad de Emigrantes hacia la Romería del Rocío.

La prohibición de aparcamiento estará activa durante la jornada de mañana miércoles 20 de mayo y afectará a distintas vías incluidas dentro del itinerario oficial de la hermandad rociera por la ciudad.

En concreto, no se podrá estacionar en el Paseo de la Glorieta, en ambos laterales desde el Colegio Molière hasta la rotonda del bar Patrón. Las restricciones también se extenderán al Paseo de la Independencia y a la calle San José.

Estas medidas forman parte del dispositivo especial de seguridad y tráfico activado con motivo de las salidas de las hermandades rocieras de la capital, unas jornadas en las que miles de personas acompañarán a las filiales onubenses en el inicio de su peregrinación hacia El Rocío.

Desde el Consistorio se solicita la colaboración ciudadana para facilitar el paso de la comitiva y evitar incidencias durante el recorrido de carros, tractores, caballos y peregrinos por las calles de la capital.

La salida de Emigrantes volverá a convertirse en uno de los momentos más multitudinarios y esperados del inicio de la romería en la ciudad.