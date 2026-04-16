La Universidad de Huelva presenta el mapa biogeográfico más detallado de Europa para la provincia

La Universidad de Huelva ha presentado el nuevo mapa biogeográfico de la provincia, un proyecto pionero que sitúa a la institución a la vanguardia de la investigación territorial en Europa.

El trabajo, impulsado por la Facultad de Ciencias Experimentales en colaboración con la Universidad de Málaga, alcanza una escala de 1:50.000, un nivel de detalle inédito hasta ahora en el ámbito europeo. Esta precisión permite delimitar con exactitud las distintas regiones naturales de la provincia de Huelva.

Junto a este mapa, también se ha dado a conocer un mapa bioclimático, ampliando así las herramientas científicas disponibles para la planificación territorial, la investigación y la divulgación del medio natural.

El proyecto, desarrollado durante tres años, está disponible tanto en formato impreso como digital, incluyendo materiales descargables, contenido gráfico y recursos accesibles mediante código QR, lo que facilita su consulta tanto por profesionales como por la ciudadanía.

La presentación ha contado con la participación de representantes institucionales, investigadores y miembros de la comunidad universitaria, así como con el respaldo de la Diputación Provincial y la Cátedra de la Provincia.

La decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, Inés Garbayo, ha destacado el valor de este proyecto como resultado de una investigación rigurosa y prolongada, subrayando su aplicación práctica en distintos ámbitos.

Por su parte, el profesor de Botánica Pablo Hidalgo, responsable del estudio, ha detallado el carácter innovador de esta herramienta, mientras que desde la institución se ha puesto en valor la colaboración entre organismos para trasladar el conocimiento científico a la toma de decisiones.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva refuerza su papel como referente en investigación aplicada y como motor del desarrollo científico y territorial de la provincia.