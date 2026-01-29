La Universidad de Huelva presenta CaregIVR, un proyecto pionero para apoyar a cuidadores de pacientes cardiovasculares

La Universidad de Huelva ha presentado el proyecto CaregIVR, una iniciativa innovadora orientada a apoyar a cuidadores informales y a colectivos vulnerables en la gestión de la salud cardiovascular, especialmente en el cuidado de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, mediante el uso de realidad virtual inmersiva.

En el acto de presentación ha participado Manuela María Caro López, quien ha mostrado el respaldo de la Consejería de Salud y Consumo a este proyecto, subrayando la importancia de iniciativas que refuercen el apoyo a familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades cardiovasculares, patologías que continúan en aumento y suponen una carga relevante para la salud pública.

CaregIVR tiene como objetivo mejorar la atención integral, facilitar la comprensión de la enfermedad, reforzar la autonomía y la seguridad de los cuidadores y prevenir nuevos episodios de ictus, utilizando herramientas tecnológicas aplicadas a la formación y el acompañamiento.

La presentación del proyecto se enmarca además en un contexto de refuerzo de la atención a personas afectadas por ictus en la provincia, coincidiendo con la reciente inauguración de la escuela para familiares cuidadores y personas que han sufrido un ictus en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, basada en talleres formativos centrados en la mejora de la calidad de vida y la prevención.

El proyecto cuenta con un marcado carácter internacional, con la participación de equipos de las universidades de Varsovia (Polonia) y Florencia (Italia), así como de la Escola Superior de Saúde Atlântica. Una de sus principales singularidades es que está impulsado exclusivamente por profesionales del ámbito de la enfermería, contando en Huelva con la colaboración del personal enfermero del Distrito Huelva-Costa Condado-Campiña, encargado de la intervención educativa con cuidadores del área.