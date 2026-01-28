La FOE denuncia el aislamiento de Huelva y exige soluciones inmediatas ante el corte ferroviario con Madrid

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha denunciado con contundencia el aislamiento que sufre la provincia de Huelva como consecuencia del prolongado corte de las comunicaciones ferroviarias con Madrid, tras el trágico accidente registrado en la línea. La patronal onubense acusa al Gobierno de España de desidia y abandono ante una situación que mantiene a la provincia “paralizada y bloqueada”.

Desde la FOE recuerdan que, pese a los anuncios realizados por ADIF y por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre una reapertura parcial de la línea prevista para el 2 de febrero, a día de hoy no se ha puesto a la venta ningún billete ni se ha habilitado la solución provisional de transbordo en autobús prometida para cubrir el tramo afectado.

A esta situación se suma, según la patronal, la insuficiencia de la alternativa aérea, ya que las plazas ofrecidas por Iberiapara conectar Madrid con Sevilla no cubren la demanda existente, dejando sin una solución real a viajeros y empresas.

El secretario general de la FOE, Daniel Caldentey, ha advertido de que “Huelva está paralizada y bloqueada” y ha subrayado que el problema no afecta únicamente al turismo, sino a todos los sectores económicos de la provincia que dependen de una conexión fiable con la capital y con el resto del país.

Ante este escenario, la FOE exige una solución inmediata y efectiva que permita restablecer el flujo de viajeros y mercancías y garantizar una conectividad mínima mientras se reparan las infraestructuras dañadas. La falta de respuesta, señalan, pone en serio riesgo la actividad económica, empresarial y turística de Huelva.

“Hemos pasado de un compromiso oficial a la parálisis absoluta, y no podemos permitir que Huelva siga aislada sin una previsión clara de normalización”, ha concluido Caldentey, reclamando al Gobierno que cumpla con sus obligaciones y ofrezca soluciones reales de forma inmediata.