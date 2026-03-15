Abierto el plazo para los talleres de parentalidad positiva

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de los ‘Talleres de Parentalidad Positiva’, una iniciativa dirigida a madres y padres que comenzará tras la Semana Santa y que se desarrollará entre los meses de abril y mayo en distintos centros sociales de la ciudad.

Impulsados desde el área de Servicios Sociales, estos talleres tienen como objetivo ofrecer a las familias herramientas educativas que les permitan afrontar con mayor seguridad los retos actuales de la crianza y la educación de los hijos, promoviendo relaciones familiares basadas en el respeto, el afecto y la no violencia.

El programa aborda algunos de los principales desafíos que enfrentan hoy las familias, como el uso de las nuevas tecnologías, el acoso escolar, el consumo de alcohol y otras sustancias en edades tempranas o las dificultades de comunicación con los adolescentes.

Cada taller contará con una duración total de 12 horas distribuidas en seis sesiones formativas en las que se trabajarán aspectos como la educación emocional, la comunicación familiar, el establecimiento de normas y límites, el uso responsable de la tecnología o la promoción de hábitos saludables. También se abordarán mitos relacionados con el consumo de alcohol, vapeadores, bebidas energéticas, hipnosedantes o cannabis entre menores.

Las sesiones se desarrollarán en tres centros sociales municipales. En el Centro Social Gota de Leche tendrán lugar los martes entre el 14 de abril y el 19 de mayo; en el Centro Social Marismas del Odiel se celebrarán los jueves, del 9 de abril al 14 de mayo; y en el Centro Social La Orden–Los Desniveles se impartirán los lunes, del 13 de abril al 18 de mayo.

Las familias interesadas pueden formalizar su inscripción a través de los enlaces habilitados por el Ayuntamiento para cada uno de los centros.

Los talleres forman parte de un programa municipal consolidado que el Ayuntamiento desarrolla desde hace años como evolución de las tradicionales Escuelas de Padres, adaptando sus contenidos a las nuevas realidades sociales. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende reforzar el papel de la familia como principal espacio educativo y preventivo, contribuyendo a mejorar la convivencia y el bienestar en los hogares.