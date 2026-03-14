Huelva tendrá una Oficina de Turismo Inteligente con IA

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha una Oficina de Turismo Inteligente basada en inteligencia artificial con el objetivo de ofrecer a los visitantes una atención personalizada, accesible y disponible las 24 horas del día. La iniciativa se impulsa desde la Concejalía de Turismo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Huelva, The British Legacy’, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha señalado que este proyecto permitirá situar a la ciudad “a la vanguardia de los destinos que utilizan la innovación y la tecnología para mejorar la experiencia de quienes nos visitan”, destacando que cualquier persona podrá acceder a información turística “de forma fácil, personalizada y en su propio idioma, en cualquier momento”.

La nueva oficina incorporará asistentes virtuales multidioma capaces de interactuar con los visitantes en tiempo real, ofreciendo información sobre monumentos, eventos culturales, rutas turísticas o recomendaciones adaptadas a los intereses de cada usuario. El espacio contará además con pantallas interactivas y sistemas de realidad aumentada que permitirán visualizar rutas, monumentos y espacios emblemáticos de la ciudad de forma inmersiva.

Estas herramientas facilitarán que los visitantes diseñen itinerarios personalizados para conocer Huelva, con especial atención a productos turísticos como la ruta vinculada al legado británico, uno de los ejes estratégicos del desarrollo turístico de la ciudad.

El sistema también incorporará herramientas de analítica de datos que permitirán al Ayuntamiento conocer mejor el perfil y los intereses de quienes visitan la ciudad. Esta información ayudará a diseñar nuevas experiencias turísticas y a mejorar la planificación de la oferta cultural y turística.

La Oficina de Turismo Inteligente forma parte del proyecto ‘Huelva The British Legacy’, una estrategia municipal destinada a poner en valor la presencia británica en la ciudad durante los siglos XIX y XX, ligada al desarrollo minero e industrial. El plan incluye además la creación de un club de producto turístico, la recuperación del Cementerio Británico, la celebración de una feria anual dedicada a este legado y la rehabilitación de espacios históricos.

Entre estas actuaciones destaca la rehabilitación integral de la Casa Grande de la Casa Colón, antiguo Hotel Colón construido en 1883 para alojar a los directivos de la Rio Tinto Company Limited. El edificio, actualmente en obras, contará con una inversión superior a los tres millones de euros y se convertirá en un espacio moderno dedicado a la promoción turística, cultural y de eventos.

Con este conjunto de iniciativas, el Ayuntamiento busca consolidar a Huelva como un destino turístico cultural diferenciado, centrado en su patrimonio histórico e industrial y en nuevas experiencias apoyadas en la innovación tecnológica.