Corte al tráfico en el puente sifón Santa Eulalia

El puente sifón Santa Eulalia, en Huelva, permanecerá cerrado al tráfico desde las 9.00 horas del lunes 16 de marzo hasta las 13.00 horas del viernes 20 de marzo debido a la realización de trabajos de mantenimiento urgentes en las conducciones.

El corte se mantendrá de forma ininterrumpida durante todo ese periodo para permitir la ejecución de las obras necesarias en esta infraestructura. Además, el carril bici que discurre por el puente también permanecerá cerrado mientras se desarrollen los trabajos.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, responsables de la actuación, se ha informado de que la naturaleza de las obras podría provocar posibles modificaciones en los plazos previstos, que en caso de producirse serían comunicadas oportunamente.

Las administraciones han pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las conducciones.