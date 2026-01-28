Los servicios públicos y de emergencias del Ayuntamiento de Huelva atienden más de 150 incidencias durante la jornada

Los servicios públicos y de emergencias del Ayuntamiento de Huelva han atendido a lo largo de la jornada más de 150 incidencias como consecuencia del paso de la borrasca Kristin por la capital, en una intensa mañana de trabajo que se ha saldado sin incidentes graves que lamentar.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha realizado un recorrido por la ciudad junto a los equipos de emergencia activados y ha destacado que “las infraestructuras han respondido y los distintos servicios han actuado con eficacia ante los problemas urgentes”, señalando que los dispositivos extraordinarios se mantendrán activos durante la tarde para dar respuesta a cualquier eventualidad.

Ante el aviso naranja por viento, el Ayuntamiento activó el Plan Municipal de Emergencia Nivel 1, procediendo al cierre preventivo de parques e instalaciones deportivas al aire libre desde la noche anterior. Aunque el aviso naranja quedó desactivado a primera hora de la tarde, se mantiene el nivel amarillo hasta última hora del día, por lo que desde el Consistorio se insiste en no bajar la guardia y seguir las recomendaciones oficiales.

Durante la jornada, los Bomberos Municipales realizaron 25 actuaciones, principalmente por retirada de árboles, ramas y elementos desprendidos. Protección Civil activó un dispositivo compuesto por siete voluntarios y dos vehículos, prestando apoyo a las labores de emergencia. Por su parte, la Policía Local intervino en alrededor de cincuenta incidencias relacionadas con cornisas y otros elementos caídos, habilitando además una oficina de atención a afectados para posibles reclamaciones por daños materiales.

El dispositivo de Aguas de Huelva permitió atender 35 incidencias relacionadas con atascos en la red de saneamiento, destacando la rotura de una conducción en la calle San Sebastián que afectó a unos 250 vecinos. Asimismo, el área de Infraestructuras y Servicios Públicos retiró cerca de cuarenta árboles y dos palmeras de la vía pública, quedando restablecida la normalidad en las calles, aunque los parques permanecerán cerrados hasta revisar el estado del arbolado.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir atentos a la información facilitada por los canales oficiales y los servicios de emergencia.