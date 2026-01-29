El Ayuntamiento y Aguas de Huelva invierten 60.000 euros en la mejora de la red de abastecimiento de la calle Escritor Luis Manzano

El Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva han iniciado esta semana las obras de sustitución de la red de abastecimiento de agua en la calle Escritor Luis Manzano, una actuación que cuenta con un presupuesto de 60.000 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

Los trabajos se están desarrollando actualmente en el tramo de números impares comprendido entre el Paseo de las Palmeras y la calle Lucena del Puerto, y se enmarcan dentro del plan municipal de mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

El presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, ha explicado que el objetivo principal de esta intervención es “evitar de forma preventiva la aparición de averías fortuitas, especialmente en tramos de calle con un alto nivel histórico de incidencias”. Según Arias, estas actuaciones “mejorarán notablemente la calidad de las redes de suministro y permitirán dar una mejor respuesta a la demanda de agua de los usuarios”.

La obra contempla la sustitución de 214 metros lineales de tubería de polietileno PE-100 PN-16, con un diámetro exterior de 110 milímetros, así como la reposicion de 172 metros cuadrados de acerado, mediante baldosa de terrazo de 64 tacos. Además, se ejecutarán nueve acometidas domiciliarias, lo que incrementará la fiabilidad y calidad del suministro en esta zona residencial.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en el acerado, ocupando plazas de aparcamiento solo de forma puntual y estrictamente necesaria, con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos y usuarios. Desde el Ayuntamiento y la empresa municipal se ha indicado que se informará puntualmente de cualquier incidencia relevante que pueda afectar al tránsito peatonal o al estacionamiento.

Ambas entidades han agradecido de antemano la colaboración y comprensión vecinal ante unas obras consideradas necesarias para modernizar la red de abastecimiento y mejorar el servicio de agua en la ciudad.