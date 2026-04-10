La Universidad de Huelva prepara sus Jornadas de Puertas Abiertas con un centenar de estudiantes voluntarios

La Universidad de Huelva ha celebrado la primera reunión preparatoria con el grupo de estudiantes voluntarios que participará en las XXVI Jornadas de Puertas Abiertas, que se desarrollarán del 14 al 17 de abril en el marco del programa RUMBO, coordinado por el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU).

El encuentro, celebrado en el salón de actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, en el campus de El Carmen, ha reunido a cerca de un centenar de alumnos y alumnas que ejercerán como ‘ruteros y ruteras’, encargados de guiar y acompañar a los futuros universitarios durante su visita a la institución.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, y la directora de Participación Estudiantil, Mª Jesús Rojas, dieron la bienvenida al grupo, agradeciendo su implicación y destacando el papel fundamental que desempeñan como embajadores de la Universidad. Ambas subrayaron que su labor es clave para mostrar de primera mano la vida universitaria, las instalaciones y los servicios que ofrece la UHU.

Durante la sesión, coordinada por la técnica del SACU Laura Fernández, se detallaron las funciones, organización y distribución de tareas del equipo de voluntariado, así como la planificación de las jornadas, que contarán con una reunión final de coordinación antes de su inicio.

La participación en este programa destaca por su diversidad, con estudiantes procedentes de todas las ramas de conocimiento —desde ciencias experimentales y técnicas hasta ciencias sociales, humanidades y salud— y de distintos cursos académicos, lo que refuerza el carácter representativo del grupo.

Las Jornadas de Puertas Abiertas constituyen uno de los eventos más relevantes de la Universidad de Huelva, con la previsión de recibir a cerca de 3.000 estudiantes de Segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de toda la provincia. Durante estos días, los visitantes podrán conocer la oferta académica, los servicios y el entorno universitario, en una experiencia clave para orientar su futuro formativo.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la orientación educativa y la apertura a la sociedad, contando con la implicación activa de su alumnado para acercar la realidad universitaria a los futuros estudiantes.