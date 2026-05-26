El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo a la Asociación de Amas de Casa ‘Virgen de La Cinta’

El Ayuntamiento de Huelva ha renovado su convenio anual de colaboración con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen de La Cinta con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto en materia de consumo y protección de los derechos de los ciudadanos.

La firma del acuerdo ha sido rubricada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y por María Dolores Durán en representación de la entidad.

Durante el acto, la regidora destacó la importancia de seguir colaborando con los colectivos sociales de la ciudad y fomentar la participación activa de las asociaciones de consumidores para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y garantizar su protección frente a posibles abusos.

En este sentido, el Consistorio mantiene su labor de atención al consumidor a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), un servicio destinado a informar, orientar y ayudar a los usuarios en cuestiones relacionadas con la compra de productos, contratación de servicios, reclamaciones y arbitrajes.

Desde la asociación han subrayado que este convenio supone un importante respaldo para continuar prestando asesoramiento y atención rápida a los consumidores onubenses.

El acuerdo permitirá además desarrollar distintas campañas informativas y actividades de sensibilización centradas en el consumo responsable, especialmente entre niños y jóvenes.

Las iniciativas se llevarán a cabo en centros educativos, asociaciones vecinales y distintas entidades sociales con el objetivo de acercar la educación en consumo responsable a personas de todas las edades y fomentar hábitos más conscientes entre la población.