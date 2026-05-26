El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo a la Asociación de Amas de Casa ‘Virgen de La Cinta’
El convenio contempla campañas informativas en colegios y asociaciones vecinales para reforzar la defensa de los derechos de los consumidores
El Ayuntamiento de Huelva ha renovado su convenio anual de colaboración con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen de La Cinta con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto en materia de consumo y protección de los derechos de los ciudadanos.
La firma del acuerdo ha sido rubricada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y por María Dolores Durán en representación de la entidad.
Durante el acto, la regidora destacó la importancia de seguir colaborando con los colectivos sociales de la ciudad y fomentar la participación activa de las asociaciones de consumidores para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y garantizar su protección frente a posibles abusos.
En este sentido, el Consistorio mantiene su labor de atención al consumidor a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), un servicio destinado a informar, orientar y ayudar a los usuarios en cuestiones relacionadas con la compra de productos, contratación de servicios, reclamaciones y arbitrajes.
Desde la asociación han subrayado que este convenio supone un importante respaldo para continuar prestando asesoramiento y atención rápida a los consumidores onubenses.
El acuerdo permitirá además desarrollar distintas campañas informativas y actividades de sensibilización centradas en el consumo responsable, especialmente entre niños y jóvenes.
Las iniciativas se llevarán a cabo en centros educativos, asociaciones vecinales y distintas entidades sociales con el objetivo de acercar la educación en consumo responsable a personas de todas las edades y fomentar hábitos más conscientes entre la población.