El Ayuntamiento y entidades sociales salen a la calle para acercar la ERACIS+ a los barrios de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva y distintas entidades sociales han desarrollado una jornada de divulgación e información sobre la estrategia ERACIS+ en los Distritos III y VI de la capital con el objetivo de acercar a la ciudadanía los recursos y servicios que ofrece este programa de inclusión social.

La iniciativa ha contado con la participación del equipo ERACIS+ municipal junto a entidades como Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur, Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, Asociación Olontense Contra las Drogas, Inserta Andalucía, Asociación Agua Viva, Cruz Roja y Fundación Marcelino Champagnat.

Durante la jornada, técnicos y representantes sociales han recorrido distintas barriadas realizando visitas a centros educativos, comercios, asociaciones y espacios públicos para informar directamente a vecinos y vecinas sobre las actuaciones y recursos disponibles dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.

El objetivo principal pasa por favorecer la inclusión social, mejorar la calidad de vida y ofrecer acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad, además de reforzar el conocimiento de los servicios existentes en cada zona.

Desde el Ayuntamiento han destacado la importancia de seguir impulsando acciones de proximidad que permitan acercar los recursos comunitarios a la población y fortalecer el trabajo en red entre administraciones y entidades sociales.

La estrategia ERACIS+ se coordina desde los Centros Sociales Municipales de cuatro zonas de intervención: Marismas del Odiel, La Orden-Príncipe Juan Carlos, Torrejón y Pérez Cubillas-Honduras.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentran los itinerarios personalizados de inserción laboral y social, el trabajo comunitario y la creación de mesas sectoriales centradas en inclusión laboral, cohesión social y convivencia.

El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía dentro del programa FSE+ Andalucía 2021-2027.